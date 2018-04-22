Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı 11'leri belli oldu – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    -Yeni maçı 11'leri belli oldu

    Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı 11'leri belli oldu

    'de 30. haftada oynanacak -Yeni maçı 11'leri belli oldu

    Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

    Yeni Malatyaspor 11'i: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib

    1. 22.4.2018 17:52
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