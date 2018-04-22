Beşiktaş-Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftada oynanacak Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı 11'leri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek.
Başakşehir ve Galatasaray'ın kazandığı haftada zirve için puan kaybetmek istemeyen Beşiktaş'ta, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kadroda bulunmayan Pepe'nin yerine Vida görev yapacak.
Maçın 11'leri şu şekilde;
Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
Yeni Malatyaspor 11'i: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib
- 22.4.2018 17:52
- Güncelleme: 22.4.2018 18:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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