Beşiktaş-Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    -Yeni | CANLI ANLATIM

    Beşiktaş-Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM

    'de 30. haftada oynanacak -Yeni maçı 11'leri belli oldu

    'in 30. haftasında evinde Yeni 'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek.

    Başakşehir ve Galatasaray'ın kazandığı haftada zirve için puan kaybetmek istemeyen Beşiktaş'ta, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kadroda bulunmayan Pepe'nin yerine Vida görev yapacak.

    Maçın 11'leri şu şekilde;

    Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

    Yeni Malatyaspor 11'i: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib

    1. 22.4.2018 17:52
    2. Güncelleme: 22.4.2018 18:48
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