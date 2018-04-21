Süper Lig'de Bursaspor, Karabükspor'u yenerek nefes aldı – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    'de , 'u yenerek nefes aldı

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>, <a href="/index/karabukspor?id=7b074da0-c5f6-4f71-a961-526c52807002" class="" rel="tag">Karabükspor</a>'u yenerek nefes aldı

    'in 30. haftasında deplasmanda 'u 3-1 mağlup etti

    'in 30. haftasında evinde 'u ağırladı.

    , ligden düşmesi geçtiğimiz haftalarda kesinleşen 'u yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisine de son verdi.

    Perdeyi 35. dakikada Batalla'nın golüyle Bursaspor'un açtığı maçta, ilk yarının uzatma dakikalarında karşılıklı goller oldu. 45.dakikada penaltı kazanan ev sahibi, Ergin Keleş ile bu fırsattan yararlanamazken dönen topu tamamlayan Murat Akın skora eşitlik getirdi. Devreye bu skorla girilmesi beklenirken bu defa 45+4. dakikada penaltı kazanan Bursaspor oldu. Moussa Sow ile penaltıyı gole çeviren Bursaspor devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

    İkinci yarıda 60. dakikada Barış Yardımcı'nın golüyle farkı 2'ye çıkaran Bursaspor, 90+1. dakikada bir penaltı daha kazandı ve Stancu'nun penaltıyı gole çevirmesiyle maçtan 4-1 galip ayrıldı. Karabükspor'da 90. dakikada Ibanez kırmızı kart gördü.

    Bursaspor bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 11.sırada yer aldı. Karabükspor ise 12 puanla ligin son sırasında kaldı.

    1. 21.4.2018 13:04
    2. Güncelleme: 21.4.2018 15:27
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