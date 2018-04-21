Süper Lig'de 10 puan toplayan takım şampiyon – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    'de 10 puan toplayan takım şampiyon

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de 10 puan toplayan takım şampiyon

    Spor Toto Süper Lig'de 30.haftaya girilirken şampiyonluk yarışında takımlar son virajı dönüyor.

    1. 21.4.2018 11:19
    2. Güncelleme: 21.4.2018 11:21
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