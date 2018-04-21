Süper Lig'de 10 puan toplayan takım şampiyon
Spor Toto Süper Lig'de 30.haftaya girilirken şampiyonluk yarışında takımlar son virajı dönüyor.
- 21.4.2018 11:19
- Güncelleme: 21.4.2018 11:21
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Toplam 4
Yorum
ismiMİZ bence açıklama yapmayın artık, bunlara kimse inanmıyor, herkesin izlediği maçı nasıl izlediyseniz artık.
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‘Vodafone Park’ta bize bıçak atıldı’
Toplam 11
Yorum
Osman Balcı Rahmetli Demirel bile bir kupa finalinde kafasına Pet şişe yedi, Fenerden bahsediliyor..Cevap hazır, malum oluşum...
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Aykut Kocaman: Derbiyi unutun
Toplam 3
Yorum
ismiMİZ o değilde iyi konuşmuş ama....
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