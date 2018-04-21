Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda devirdi!

Aldığı bu kritik galibiyetin ardından Osmanlıspor puanını 32 yaptı ve 15. sıraya yükseldi. Evinde büyük yara alan Gençlerbirliği ise 30 puanla 16. sırada kaldı.

Ligin 31. haftasında Osmanlıspor, şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Gençlerbirliği ise Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 13. dakikasında faul atışında Regattin'in Gençlerbirliği ceza alanına yaptığı ortada, Yalçın Ayhan'ın kafayla yaptığı vuruşta kaleci Hopf meşin yuvarlağı direk dibinde son anda tokatlayarak kornere çeldi.

14. dakikada Lumanza'nın Gençlerbirliği ceza alanının sol çaprazından yaptığı ortada Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

16. dakikada Regattin'in kullanığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

21. dakikada Sessegnon'un orta sahadan pasında topla buluşan Manu, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Skuletic'e çıkardı. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Karcemarskas'tan oyun alanına döndü.

26. dakikada Lumanza'nın Gençlerbirliği ceza alanının sağından arka direğe yaptığı ortada Regattin, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Osmanlıspor'u 1-0 öne geçirdi.

45+2. dakikada Serdar Gürler'in Gençlerbirliği ceza alanı içinde zor pozisyonda yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Hopf iki hamlede kontrol etti.

Maçın ilk yarısı Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada Manu'nun Osmanlıspor ceza alanının sol çaprazından sert şutunda kaleci Karcemarskas topu kornere çeldi.

68. dakikada Gençlerbirliği ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.

74. dakikada Umar'ın pasında topla buluşan Regattin, Gençlerbirliği defans oyuncularının arasından topu ağlara göndererek Osmanlıspor'u 2-0 öne geçirdi.

77. dakikada Serdar Gürler'in, Gençlerbirliği ceza alanında topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, Luccas Claro'ya da çarpan top ağlara gitti: 0-3

84. dakikada Sessegnon'un kullandığı faul atışında kaleci Karcemarskas'tan dönen topu İlker Karakaş tamamlayamadı.

Osmanlıspor karşılaşmayı 3-0 kazandı.