Dünya Kupası için haber geldi! Talisca mı Giuliano mu? – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    için haber geldi! mı Giuliano mu?

    <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a> için haber geldi! <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> mı Giuliano mu?

    Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na sayılı günler kala Anderson Talisca'ya güzel bir haber geldi.

    1. 20.4.2018 20:33
    2. Güncelleme: 21.4.2018 01:54
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