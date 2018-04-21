Başakşehir Kayserispor'u 3-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Başakşehir'in golleri 28. dakikada Edin Visca, 66. dakikada Arda Turan ve 90. dakikada Elia'dan gelirken; Kayserispor'un tek golünü 54. dakikada Umut Bulut kaydetti.
Medipol Başakşehir, bu sonuçla puanını 62'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, 29 Mart Pazar saat 16.00'da Osmanlıspor'a konuk olacak.
Kayserispor ise 27 Mart Cuma saat 20.00'de deplasmanda Göztepe'yle karşı karşıya gelecek.
Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, maçın uzatma anlarındaki itirazlarından dolayı mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderildi.
- 20.4.2018 18:57
- Güncelleme: 21.4.2018 01:52
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
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Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
Başakşehir Kayserispor'u 3-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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