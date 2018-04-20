Dünya Kupası için haber geldi! Talisca mı Giuliano mu? – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    için haber geldi! mı Giuliano mu?

    Dünya Kupası için haber geldi! Talisca mı Giuliano mu?

    Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu şekillenirken, Talisca'ya müjde geldi.

    1. 20.4.2018 20:33
    2. Güncelleme: 20.4.2018 20:37
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