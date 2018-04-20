Beşiktaş maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da deprem! – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    maçı öncesi 'da deprem!

    Beşiktaş maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da deprem!

    TRT Spor'un haberine göre; Yeni Malatyasporlu futbolcular, alacakları ödenmediği için maçı öncesi antrenmana çıkmadı.

    Spor Toto Süper Lig'in 30. Hafta karşılaşmasında , sahasında 'u ağırlayacak. 22 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

    Beşiktaş'ın rakibi Yeni Malatyaspor da bugün flaş bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyasporlu futbolcular, alacakları ödenmediği için Beşiktaş maçı öncesi antrenmana çıkmadı.

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, FutbolArena'ya yaptığı açıklamada, "Ödemelerde biraz gecikme oldu. Yarın İstanbul'a gelecek olan takıma ödemeleri yapılacaktır.

    Yeni Malatyaspor'da futbolcuların 2 aylık maaş ve 3 aylık maç primleri ödenmedi.

    1. 20.4.2018 18:31
    2. Güncelleme: 20.4.2018 18:49
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