Beşiktaş maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da deprem!
TRT Spor'un haberine göre; Yeni Malatyasporlu futbolcular, alacakları ödenmediği için Beşiktaş maçı öncesi antrenmana çıkmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 22 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.
Beşiktaş'ın rakibi Yeni Malatyaspor da bugün flaş bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyasporlu futbolcular, alacakları ödenmediği için Beşiktaş maçı öncesi antrenmana çıkmadı.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, FutbolArena'ya yaptığı açıklamada, "Ödemelerde biraz gecikme oldu. Yarın İstanbul'a gelecek olan takıma ödemeleri yapılacaktır.
Yeni Malatyaspor'da futbolcuların 2 aylık maaş ve 3 aylık maç primleri ödenmedi.
- 20.4.2018 18:31
- Güncelleme: 20.4.2018 18:49
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
Beşiktaş maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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