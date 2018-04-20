Beşiktaş maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da deprem!

Spor Toto Süper Lig'in 30. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 22 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

Beşiktaş'ın rakibi Yeni Malatyaspor da bugün flaş bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyasporlu futbolcular, alacakları ödenmediği için Beşiktaş maçı öncesi antrenmana çıkmadı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, FutbolArena'ya yaptığı açıklamada, "Ödemelerde biraz gecikme oldu. Yarın İstanbul'a gelecek olan takıma ödemeleri yapılacaktır.

Yeni Malatyaspor'da futbolcuların 2 aylık maaş ve 3 aylık maç primleri ödenmedi.