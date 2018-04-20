Başakşehir Kayserispor'u 3-1 mağlup etti – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    'u 3-1 mağlup etti

    Başakşehir Kayserispor'u 3-1 mağlup etti

    Spor Toto 'in 30. haftasında Medipol , evinde 'u 3-1 mağlup etti.

    'in golleri 28. dakikada Edin Visca, 66. dakikada Arda Turan ve 90. dakikada Elia'dan gelirken; 'un tek golünü 54. dakikada Umut Bulut kaydetti.

    Medipol Başakşehir, bu sonuçla puanını 62'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada kaldı.

    Spor Toto 'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, 29 Mart Pazar saat 16.00'da Osmanlıspor'a konuk olacak.

    Kayserispor ise 27 Mart Cuma saat 20.00'de deplasmanda Göztepe'yle karşı karşıya gelecek.

    Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, maçın uzatma anlarındaki itirazlarından dolayı mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderildi.

    1. 20.4.2018 18:57
    2. Güncelleme: 20.4.2018 22:36
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