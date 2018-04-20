Başakşehir Kayserispor'u 3-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Başakşehir'in golleri 28. dakikada Edin Visca, 66. dakikada Arda Turan ve 90. dakikada Elia'dan gelirken; Kayserispor'un tek golünü 54. dakikada Umut Bulut kaydetti.
Medipol Başakşehir, bu sonuçla puanını 62'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, 29 Mart Pazar saat 16.00'da Osmanlıspor'a konuk olacak.
Kayserispor ise 27 Mart Cuma saat 20.00'de deplasmanda Göztepe'yle karşı karşıya gelecek.
Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, maçın uzatma anlarındaki itirazlarından dolayı mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderildi.
- 20.4.2018 18:57
- Güncelleme: 20.4.2018 22:36
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Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
Başakşehir Kayserispor'u 3-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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