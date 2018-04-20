Başakşehir-Kayserispor | CANLI ANLATIM – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    - | CANLI ANLATIM

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    , karşısında galibiyet arıyor. Liderliği 'a kaptıran Turuncu-Lacivertliler yeniden ilk sırayı istiyor. ise ligde 5. sıra için mücadele ediyor

    , ile 'in 30. haftasının açılış maçında karşılaşacak. Ligde şampiyonluk yarışının içinde yer alan Turuncu-Lacivertliler kazanarak iddiasını sürdürmek ve geçen hafta 'a kaptırdığı liderliği yeniden ele almak istiyor. Diğer yandan ise ligi en kötü ihtimalle 5. sırada tamamlamak için kalan maçlarını iyi değerlendirmek istiyor.

    Başakşehir-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto 'in 30. haftasının açılış maçında Medipol kendi evinde Kayserispor ile karşılaşacak. 20 Nisan Cuma akşamı 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Başakşehir-Kayserispor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

    Zirveyi G.Saray'a kaptırdı

    Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir zirvedeki yerini geçen hafta 'a mağlup olunca rakibine kaptırdı. Abdullah Avcı yönetimindeki ekip şu anda 59 puanla liderin 1 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Diğer yandan Marius Sumudica yönetimindeki Kayserispor ise 5. sıra için mücadele veriyor ve 44 puanla Trabzonspor'un gerisinde 6. sırada yer alıyor.

    SAAT: 20.00
    HAKEM: HÜSEYİN GÖÇEK
    M.BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Alparslan, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Arda Turan, Elia, Adebayor
    KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Boldrin, Badji, Kana Bıyık, Şamil, Atila Turan, Deniz Türüç, William Amorim, Umut Bulut


    1. 20.4.2018 18:57
    2. Güncelleme: 20.4.2018 19:56
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