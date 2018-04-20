Ağaoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Trabzonspor'un köklü bir kulüp olduğunu vurgulayan Yavuz, "Trabzon futbolla özdeşleşen bir şehir, Trabzonspor ise marka değerimiz. Spor tarihinde büyük başarılara imza atan Trabzonsporumuz konumu itibariyle her türlü başarıyı hak ediyor." dedi.

Yavuz, böyle bir camiayı yönetmenin herkese nasip olmayacağını belirterek, "Bu aynı zamanda bir cesaret işidir. Sizleri tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu ise herkesin gurur duyacağı, ayakta alkışlayacağı bir Trabzonspor için kolları sıvadıklarının altını çizerek, "Tabii ki büyük kulüplerde beklentiler de çok farklı oluyor. Taraftarımız takımı her zaman zirvede görmek istiyor. Trabzonspor'u hep birlikte zirveye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, ziyaret anısına Vali Yavuz'a Trabzonspor plaketi ile üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e de ziyarette bulundu.