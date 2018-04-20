Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor'u hep birlikte zirveye taşıyacağız"
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, herkesin gurur duyacağı, ayakta alkışlayacağı bir Trabzonspor için kolları sıvadıklarını söyledi.
Ağaoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.
Trabzonspor'un köklü bir kulüp olduğunu vurgulayan Yavuz, "Trabzon futbolla özdeşleşen bir şehir, Trabzonspor ise marka değerimiz. Spor tarihinde büyük başarılara imza atan Trabzonsporumuz konumu itibariyle her türlü başarıyı hak ediyor." dedi.
Yavuz, böyle bir camiayı yönetmenin herkese nasip olmayacağını belirterek, "Bu aynı zamanda bir cesaret işidir. Sizleri tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu ise herkesin gurur duyacağı, ayakta alkışlayacağı bir Trabzonspor için kolları sıvadıklarının altını çizerek, "Tabii ki büyük kulüplerde beklentiler de çok farklı oluyor. Taraftarımız takımı her zaman zirvede görmek istiyor. Trabzonspor'u hep birlikte zirveye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Ağaoğlu, ziyaret anısına Vali Yavuz'a Trabzonspor plaketi ile üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye etti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e de ziyarette bulundu.
- 20.4.2018 18:51
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...
Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi!
Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor'u hep birlikte zirveye taşıyacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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