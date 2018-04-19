Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın perdesi açılıyor – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    'de 30. haftanın perdesi açılıyor

    <a href="/index/spor-toto-super-lig?id=e65c5a38-ad8b-4c0d-9444-bee6c56ddcc6" class="" rel="tag">Spor Toto Süper Lig</a>'de 30. haftanın perdesi açılıyor

    'de 30. hafta heyecanı, Medipol Başakşehir ile Kayserispor arasında yarın yapılacak karşılaşmayla başlayacak.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati 20.00.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    21 Nisan Cumartesi:

    13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)

    16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

    22 Nisan Pazar:

    16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

    16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)

    19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

    23 Nisan Pazartesi:

    20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

    1. 19.4.2018 09:23
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