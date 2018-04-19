Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı, Medipol Başakşehir ile Kayserispor arasında yarın yapılacak karşılaşmayla başlayacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati 20.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
22 Nisan Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)
19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
23 Nisan Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
- 19.4.2018 09:23
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
Toplam 1
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 8
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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