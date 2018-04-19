Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    'de 30. hafta hakemleri belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu

    ’de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    yapılan açıklamaya göre, ligde 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    20 Nisan Cuma

    20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor - Hüseyin Göçek

    21 Nisan Cumartesi

    13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor - Serkan Çınar

    13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor - Ali Palabıyık

    16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor - Halil Umut Meler

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray - Ümit Öztürk

    22 Nisan Pazar

    16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa - Bülent Yıldırım

    16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe - Arda Kardeşler

    19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor - Halis Özkahya

    23 Nisan Pazartesi

    20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor - Yaşar Kemal Uğurlu

    1. 19.4.2018 11:12
    2. Güncelleme: 19.4.2018 11:14
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