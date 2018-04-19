Fenebahçe Facundo Ferreyra transferinde kararlı – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Fenebahçe Facundo Ferreyra transferinde kararlı

    Fenebahçe Facundo Ferreyra transferinde kararlı

    Fenerbahçe, transfer için şimdiden çalışmalara başladı.

    1. 19.4.2018 10:18
    2. Güncelleme: 19.4.2018 10:21
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