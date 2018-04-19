Cevdet Kömürcüoğlu lige geri döndü – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    lige geri döndü

    Cevdet Kömürcüoğlu lige geri döndü
    'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli takım lehine kritik bir gol kararı veren ve ardından bir sonraki hafta ligde görev alamayan , 30. haftada ile Kayserispor arasında oynanacak mücadelenin ikinci yardımcı hakemi olacak.

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Bununla birlikte önemli bir konu da açıklığa kavuşmuş oldu. Ligin 28. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede sarı-lacivertli ekip lehine kritik bir gol kararına imza atan Cevdet Kömürcüoğlu, bir sonraki hafta açıklanan hakem listesinde ise kendine yer bulamamıştı. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü, Kömürcüoğlu'nun cezalandırdığını öne sürerek 'nu (MHK) hedef alan bir açıklama yayımlamış ve 'nin ilgili kurumlarının yanlış kararından bir an önce dönmeleri gerektiğini savunmuştu.

    Tüm bu yaşananların ardından tecrübeli yardımcı hakem, yarın Medipol Başakşehir'in sahasında Kayserispor ile oynayacağı ve 'in düdük çalacağı maçta ikinci yardımcı hakem olarak görev yapacak.
    1. 19.4.2018 12:37
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