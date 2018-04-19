Cevdet Kömürcüoğlu lige geri döndü
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Bununla birlikte önemli bir konu da açıklığa kavuşmuş oldu. Ligin 28. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede sarı-lacivertli ekip lehine kritik bir gol kararına imza atan Cevdet Kömürcüoğlu, bir sonraki hafta açıklanan hakem listesinde ise kendine yer bulamamıştı. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü, Kömürcüoğlu'nun cezalandırdığını öne sürerek Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) hedef alan bir açıklama yayımlamış ve TFF'nin ilgili kurumlarının yanlış kararından bir an önce dönmeleri gerektiğini savunmuştu.
Tüm bu yaşananların ardından tecrübeli yardımcı hakem, yarın Medipol Başakşehir'in sahasında Kayserispor ile oynayacağı ve Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı maçta ikinci yardımcı hakem olarak görev yapacak.
- 19.4.2018 12:37
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Maicon kırmızı gördü, Galatasaray 10 kişi kaldı!
Toplam 9
Yorum
BU SORUYA. SEN LİDER TAKIMIN FUTBOLCUSU MUSUN SN MAİCON. SEN BU KADAR YAŞINDA GS FAYDALI OLMAK VEDE İYİ FUTBOLCU DİYE ALINDIN. ACABA ÖYLE Mİ. CEVAP VER
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Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Son 3 sezondur hakemlerin tek kolladığı takım bjk dır.
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Dünya Trabzonsporlu!
Toplam 7
Yorum
pupa de niro ve AL paçino federasyona seslenmişler kupamizu verun diye
Cevdet Kömürcüoğlu lige geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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