Süper Lig ekiplerine 9 milyarlık dev kaynak!
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın yıllardır üzerinde çalıştığı Süper Lig A.Ş kurulumunda sona doğru gelindi.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:16
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Salih Uçan’ı gönderiyorlar
Toplam 4
Yorum
GEL FB YE GELSİN FB YE , FB Yİ ŞAMPİYON YAPAR SALİH UÇAN
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Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 1
Yorum
kadir Yaptığı açıklamaya ne gerek var.Hakemide yendik gibi.Saçma sapan konuşma.Bu konuşmalar antipati toplar.En ağır ceza verilmesinden yanayım.
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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner'e transfer etmek istiyor
Toplam 2
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kabasakal veteran takımı için fazla genç değil mi
Süper Lig ekiplerine 9 milyarlık dev kaynak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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