Süper Lig ekiplerine 9 milyarlık dev kaynak! – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    ekiplerine 9 milyarlık dev kaynak!

    Süper Lig ekiplerine 9 milyarlık dev kaynak!

    Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın yıllardır üzerinde çalıştığı Süper Lig A.Ş kurulumunda sona doğru gelindi.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:16
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