Erman Toroğlu'ndan hakemlere "Her şeyi..." – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    'ndan hakemlere "Her şeyi..."

    <a href="/index/erman-toroglu?id=22effd63-7cc0-4e72-ad39-d83e03667582" class="" rel="tag">Erman Toroğlu</a>'ndan hakemlere "Her şeyi..."

    Gebze Belediyesi nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi'nde Serkan Korkmaz'ın moderatör olduğu, Erman Toroğlu ve İlker Yağcıoğlu'nun konuk olduğu spor söyleşisi gerçekleşti.

    1. 18.4.2018 18:23
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