Erman Toroğlu'ndan hakemlere "Her şeyi..."
Gebze Belediyesi nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi'nde Serkan Korkmaz'ın moderatör olduğu, Erman Toroğlu ve İlker Yağcıoğlu'nun konuk olduğu spor söyleşisi gerçekleşti.
- 18.4.2018 18:23
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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