Süper Lig'de haftanın en'leri
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftayı geride bırakırken, haftanın en'lerini sizler için değerlendirdik.
Galatasaray ve Osmanlısporlu Musa Çağıran'ın damgasını vurduğu liste şu şekilde;
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 17:28
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Fatih Terim gidecek isimleri belirledi!
Toplam 1
Yorum
austin zaten dogru isimler gidiyor da şu yasinden kurtulacak olmamıza en çok sevindim koray günter den emin değilim bir.
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Erman Özgür: "Bu Galatasaray, Barcelona'ya bile pas yaptırmaz"
Toplam 1
Yorum
berk gs şampiyon olur
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Giuliano'dan Talisca'ya flaş gönderme! "Dünya Kupası'na ben gideceğim"
Toplam 8
Yorum
KrAlex 2 defansif ortasaha varken kadroda bu adam 10 numara mevkisinde yine birşeyler yapmaya çalıştı. Yeri Forvet olursa verimsizliği artar !
Süper Lig'de haftanın en'leri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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