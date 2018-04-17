Süper Lig'de haftanın en'leri – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'de haftanın en'leri

    Süper Lig'de haftanın en'leri

    Spor Toto Süper Lig'de 29. haftayı geride bırakırken, haftanın en'lerini sizler için değerlendirdik.

    Galatasaray ve Osmanlısporlu Musa Çağıran'ın damgasını vurduğu liste şu şekilde;

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:28
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