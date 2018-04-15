Gol düellosunun galibi Kayseri

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Kayserispor ilk yarıda bulduğu gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. Goller 28.dakikada Boldrin ve 44.dakikada William'dan geldi.

İkşnci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 56.dakikada penaltıdan Sessegnon'un ayağından golü bulan Gençlerbirliği skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibinde 77.dakikada Deniz Türüç farkı 2'ye çıkarırken 86. dakikada Skuletic'in attığı gol konuk takıma yetmedi ve maç 3-2 ona erdi. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Gençlerbirliği'nin bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kayserispor bu galibiyetle puanını 44'e çıkarırken 6.sıradaki yerini korudu. Gençlerbirliği ise 30 puanla 15. sırada kaldı.