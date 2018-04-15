Gol düellosunun galibi Kayseri – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Gol düellosunun galibi Kayseri

    Gol düellosunun galibi Kayseri

    evinde 'ni 3-2 mağlup etti

    Spor Toto 'in 29. haftasında evinde 'ni ağırladı.

    Kayserispor ilk yarıda bulduğu gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. Goller 28.dakikada Boldrin ve 44.dakikada William'dan geldi.

    İkşnci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 56.dakikada penaltıdan Sessegnon'un ayağından golü bulan Gençlerbirliği skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibinde 77.dakikada Deniz Türüç farkı 2'ye çıkarırken 86. dakikada Skuletic'in attığı gol konuk takıma yetmedi ve maç 3-2 ona erdi. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Gençlerbirliği'nin bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

    Kayserispor bu galibiyetle puanını 44'e çıkarırken 6.sıradaki yerini korudu. Gençlerbirliği ise 30 puanla 15. sırada kaldı.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:38
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