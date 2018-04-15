Gol düellosunun galibi Kayseri
Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Kayserispor ilk yarıda bulduğu gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. Goller 28.dakikada Boldrin ve 44.dakikada William'dan geldi.
İkşnci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 56.dakikada penaltıdan Sessegnon'un ayağından golü bulan Gençlerbirliği skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibinde 77.dakikada Deniz Türüç farkı 2'ye çıkarırken 86. dakikada Skuletic'in attığı gol konuk takıma yetmedi ve maç 3-2 ona erdi. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Gençlerbirliği'nin bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Kayserispor bu galibiyetle puanını 44'e çıkarırken 6.sıradaki yerini korudu. Gençlerbirliği ise 30 puanla 15. sırada kaldı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:38
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Aykut Kocaman: "Artık gına geldi"
Toplam 4
Yorum
meric benim diyecem allah bütün türkiyeye akil fikir versin. iyi bir gölcüyle gol atarsin. iyi bir defansla kupa kazanirsin.
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Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 3
Yorum
nnn valbuena neden yedek.
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Sümer işbaşında
Toplam 1
Yorum
kenan Hocam bize öyle bir hoca lazımki, futbolla yatıp kalkan, düşünüp yeni sistemler üretebilecek biri olmalıki, Trabzonsporu taşıyabilsin.
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