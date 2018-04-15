Antalyaspor-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Antalyaspor evinde Konyaspor ile golsüz berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor evinde Konyaspor'u ağırladı.
Karşılıklı pozisyonlarla geçen maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.
Bu beraberlikle Antalyaspor puanını 35'e yükseltip 11.sıraya yükseldi. Konuk ekip Konyaspor ise 29 puan ile 16.sırada kaldı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:55
-
Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
-
Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
-
Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
Antalyaspor-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.