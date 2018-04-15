Antalyaspor-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Antalyaspor-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı

    Antalyaspor-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı

    Antalyaspor evinde Konyaspor ile golsüz berabere kaldı

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor evinde Konyaspor'u ağırladı.

    Karşılıklı pozisyonlarla geçen maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

    Bu beraberlikle Antalyaspor puanını 35'e yükseltip 11.sıraya yükseldi. Konuk ekip Konyaspor ise 29 puan ile 16.sırada kaldı.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:55
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