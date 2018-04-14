Sivasspor Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    maçının 11'leri belli oldu

    Sivasspor Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

    'nin 'la yapacağı maçın ilk 11'i belli oldu.

    Fenerbahçe ilk 11'i: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Josef, Mehmet Topal, Aatif, Dirar, Giuliano, Soldado.

    Sivasspor ilk 11'i: Ali, Auremir, Mattias, Medjani, Ziya, N'Dinga, Hakan, Bifouma, Saviet, Emre, Kone.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:53
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