Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası yarın oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
14 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
15 NİSAN PAZAR:
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
16 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:58
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Nagatomo hakkında son söz Spalleti'de
Toplam 1
Yorum
MEHMET UŞAK Galatasaray ın sol tarafı Gençlerbirlği maçında yol geçen hanı gibi oldu giden var gelen yok.
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 7
Yorum
ercisli benim bildiğim şenol güneş bu paraya bi saniye bile durmaz hemen gider hangi takım olursa nere olursa olsun
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Başakşehir karşılaşması taraftarın maçı!
Toplam 1
Yorum
bjk advers KEK KEK KEK ! BAŞAKŞEHİR BU KEKİ SÜSLEYECEK HAZIRLAYACAK VE SERVİSE SUNACAK !
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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