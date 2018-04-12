Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'de 29. hafta heyecanı başlıyor

    Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

    'in 29. haftası yarın oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.

    Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

    YARIN:

    20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)

    14 NİSAN CUMARTESİ:

    13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

    19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

    15 NİSAN PAZAR:

    13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)

    16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

    19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

    16 NİSAN PAZARTESİ:

    20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:58
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