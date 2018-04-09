Süper Lig'de küme düşen ilk takım Karabükspor oldu
Süper Lig ekiplerinden Karabükspor'un küme düşmesi kesinleşti
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'nin sahasında Galatasaray 1-0 yenerek puanını 30 yapması sarı kırmızılı takım kadar Kardemir Karabükspor'u da üzdü.
Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği'nin puanını 30 yapmasıyla birlikle matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:51
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Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 10
Yorum
mahmut soldado ve fernandao görevini ondan daha iyi yaptılar. 1 yarı oynadı da kaç gol attı.
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Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim
Toplam 8
Yorum
klaus maçın ilk yarısında duran toplarıH.Ali ya da Alper kullandı ama etkili olmuyorlar.2nci yarı Valbueno kullandı gördün mü AYKUT biz gördük.
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Toplam 2
Yorum
MİSAFİR VAY BE TOSİC NE ZAMAN 35 YAPTI. HELAL OLSUN
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