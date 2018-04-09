Süper Lig'de küme düşen ilk takım Karabükspor oldu – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'de küme düşen ilk takım oldu

    Süper Lig'de küme düşen ilk takım Karabükspor oldu

    ekiplerinden 'un küme düşmesi kesinleşti

    Spor Toto 'in 28. haftasında 'nin sahasında 1-0 yenerek puanını 30 yapması sarı kırmızılı takım kadar Kardemir 'u da üzdü.

    Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği'nin puanını 30 yapmasıyla birlikle matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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