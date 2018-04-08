Kasımpaşa Bursaspor'u 1-0 mağlup etti – Fotomaç – 08 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'u 1-0 mağlup etti

    Kasımpaşa Bursaspor'u 1-0 mağlup etti

    , 'u deplasmanda Trezeguet'nin golüyle 1-0 mağlup etti

    Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde ile karşılaştı.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta Mete Kalkavan düdük çaldı.

    Karşılıklı ataklarla geçilen maçın tek golü 31. dakikada Kasımpaşa'dan Trezeguet ile geldi. Mısırlı futbolcu bu golle ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.

    Bu sonuçla beraber Kasımpaşa puanını 37'ye yükseltti ve 10. sıradaki yerini korudu. Bursaspor ise 33 puanla 13. sırada kaldı.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa Bursaspor'u 1-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN