Fotofinişe doğru

Spor Toto Süpr Lig'in ilk 4 sırasında yer alan ve şampiyonluk iddiasında bulunan takımlar satranç gibi maçlara çıktılar. Beşiktaş, Talisca'nın müthiş golüyle 1-0 öne geçti. 2'yi bulamayınca skoru koruyup 3 puanı aldı. İlk oynayıp kazanmanın avantajıyla baskıyı ezeli rakiplerinin üzerine yıktı. Kartal'dan sonra Başakşehir sahne aldı. 1-0 yenik duruma düştüğü maçta eşitliği sağladı. Galibiyet golünde topun dışarıdan çevrilmesi maçın önüne geçti. Akhisar'ın hocası Okan Buruk genelde çok tepki gösterdiği bu gibi olayları bu sefer oldukça sakin karşıladı.



TERİM VE TUDOR'UN DERBİ FARKI

Cimbom, İgor Tudor'un teknik direktörlüğünde Beşiktaş'a 3-0 (Daha fazla da olabilirdi), Başakşehir'e 5-1, Trabzonspor'a 2-1 kaybetmiş, F.Bahçe ile 0-0 berabere kalmıştı. Tüm bu maçlarda oyun üstünlüğü hep rakipten yanaydı. Fatih Terim'in gelişi derbi maçlara yansıdı. F.Bahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Aslan, evinde Trabzonspor karşısında büyük bir hakimiyet kurdu. Bunda İmparator'un rakibi doğru analiz edip, takımını orkestra şefi gibi yönetmesi kadar bordomavili takımın hocası Rıza Çalımbay'ın karşılaşmaya hiç girememesinin de etkisi büyüktü. Aslan kazanıp yoluna devam etti, Trabzonspor hiç ümit vermedi.



'EN ZOR PAZARTESİ' KEYİFLE DOLDU

Fenerbahçe tüm rakiplerinin kazandığı haftada Kayserispor ile kağıt üzerinde zor bir maça çıkacaktı. Teknik direktör Aykut Kocaman da karşılaşma öncesi "En zor pazartesi maçımız" dedi. Ancak ilk düdükten, son ana kadar sarı-lacivertliler maça damga vurdu. Kanarya 5-0'lık görkemli galibiyetiyle zirve yarışını sürdürdü. Rakiplerin birbirleriyle oynayacağı haftalarda fikstür avantajını değerlendirirse farkı inderme şansını korudu. Kasımpaşa, Göztepe'yi deplasmanda devirdi. Antalyaspor, Bursa'yı yenip 'oh' çekti. Yeni Malatya, G.Birliği'ni 4 golle gönderdi.

HAFTANIN SÖZÜ

Galatasaray'ın Trabzonspor'u yendiği maçtan sonra Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş çok keyifliydi. Nagatomo ile röportaj yapan Japon gazetecilere "Beni hatırlıyor musunuz?" diye takıldı. 2002'de Japonya'daki Dünya Kupası'nda harika oynamıştı.

HAFTANIN OLAYI

BAŞAKŞEHİRLİ Emre Belözoğlu artık klasikleşen gerginliğini Akhisar maçına da taşıdı. Karşılaşmanın ilk yarısında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile neredeyse 1 dakika tartıştı. Bu pozisyonda Emre'ye sarı kart çıkmadı. Aynı hakem, ikinci yarıda kendisine itiraz eden Lopes'i ise direkt kırmızıdan attı.

HAFTANIN YORUMU / TURGAY DEMİR

AKHİSAR-BAŞAKŞEHİR

Başakşehir 1-0 geri düştüğü maçta ölüp ölüp dirildi. Bu diriliş de kurallara pek uygun değildi çünkü galibiyet golü öncesi tribündekiler de, ekran başındakiler de topun tamamının son çizgiyi geçtiğini görmüşlerdi. Göremeyenler ise hakem ve yardımcılarıydı.

BEŞİKTAŞ-A.ALANYA

Geçen hafta çok kötü oynayan Beşiktaş, Adriano, Medel ve Q7'nin yokluğunda tüm kreatif oyuncularını sahaya sürünce ilk yarıda şov yaptı ama 2. yarıda koşmak şöyle dursun yürümekte bile zorlandı. Talisca'nın sıradışı golü Kara Kartal'a belki de ligin en kritik üç puanını getirdi.

G.SARAY-TRABZON

Galatasaray iyi oynayarak kazandı bu net ama Burak Yılmaz sahada yoktu bu daha net! Burak ofsayta düştü demek doğru değil çünkü ofsayttan hiç çıkmadı! Garip, ilginç, hiç bir şey yapmayan Burak ve iki genç oyuncunun yani Okay ve Abdülkadir'in kaptırdığı iki top maçı bitirdi. Abdülkadir top kaptırdı diyorum ama o kapış sırasında hafif bir faul de vardı gibi. Galatasaray çok önemli bir galibiyet almayı bildi.

KAYSERİ-F.BAHÇE

Şampiyonluk yarışında üç rakibinin gerisinde kalan F.Bahçe baskıdan kurtulunca çok daha rahat oynamaya başladı. Aatif bu rahatlıkla iyi futbolunu harika bir golle süslerken, maça olumsuz yönde damgasını Kayseri'nin 3. kalecisi Vedat vurdu. Talihsiz bir maç oynadı.

MALATYA-G.BİRLİĞİ

Malatya, G.Birliği'ni farklı yenerken bu hafta oynayacağı Başakşehir maçına çok daha rahat çıkma şansı yakaladı. Buna karşılık öne geçtiği maçı farklı kaybeden G.Birliği ise G.Saray maçı öncesi ateş hattına düştü. Her iki takımın bu durumu, Başakşehir ve G.Saray'ı yakından ilgilendiriyor.