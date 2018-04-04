Beşiktaşlı yıldız F.Bahçe'ye imza atıyor! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    yıldız F.Bahçe'ye imza atıyor!

    Beşiktaşlı yıldız F.Bahçe'ye imza atıyor!

    Van Persie'nin menajeri Kees Vos'la arası iyi olan Fenerbahçe yönetiminin, Beşiktaşlı yıldıza imza attıracağı iddia edildi.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:22
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