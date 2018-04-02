Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin deplasman performansına dikkat çekti
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Hiç beklemediğimiz bir sonuç ilk yarıdaki 3-0'lık skor."
"Yayınlarda argo konuşan bir adam değilimdir ama hani alışmamış don derler ya, Kayseri hocası sen nereden çıkardın 3-4-3'ü?"
"Aykut hoca sabaha kadar düşünse, Kayseri böyle oynasın ister. Kayseri bir hediyede bulundu, o da bana verme demedi."
"Bu saatten sonra puan kaybederse Fenerbahçe, zaten uçağa binmeyin, Kayseri'de kalın yani."
"Fenerbahçe'nin deplasman performansı Beşiktaş ve Başakşehir'in önüne geçti ama Galatasaray, evinde Fenerbahçe'nin 15 puan önünde. Kadıköy'ün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor."
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:25
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Aziz Yıldırım: Aykut Kocaman'la devam edeceğiz
Toplam 4
Yorum
fb aykut kocaman varsa kimse maça gitmiyecek
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Güzel Adam Süreyya'ya ödül!
Toplam 1
Yorum
Dünya Lideri BJK Her dalın Lideri yine Beşiktaş Hanği Kulüp böyle bir Vizyona el atabildi tabiki yine Beşiktaş Diğerlerimi hadi canım sende geç bir kalem
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Oy kullanacak üye sayısı belli oldu
Toplam 4
Yorum
rte tarihi bir yenilgi alacaktır.25 bin üyenin 5 bini verir ancak aziz yıldırıma. cezalar vb. biter.sakat transferler biter.
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