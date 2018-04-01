Paşa kötü gidişe 'dur' dedi

6 MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETTİ

Sezonun flaş takımı olan Göztepe, Kasımpaşa'ya yenilerek evindeki yenilmeme serisinin de sonuna geldi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet alırken 2 kez de berabere kalmıştı.

KASIMPAŞA 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Göztepe'yi tek golle deviren Kasımpaşa ise kötü gidişata son verdi. Ligdeki son 4 maçında 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kasımpaşa, sarı-kırmızılı ekibi deplasmanda devirerek haftayı 3 puanla kapattı ve puanını 34'e yükseltti.

