Paşa kötü gidişe 'dur' dedi
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Milos Kosanovic'in 71. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Veysel Sarı ve 90+2'de Trezeguet'den geldi.
6 MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETTİ
Sezonun flaş takımı olan Göztepe, Kasımpaşa'ya yenilerek evindeki yenilmeme serisinin de sonuna geldi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet alırken 2 kez de berabere kalmıştı.
KASIMPAŞA 4 MAÇ SONRA KAZANDI
Göztepe'yi tek golle deviren Kasımpaşa ise kötü gidişata son verdi. Ligdeki son 4 maçında 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kasımpaşa, sarı-kırmızılı ekibi deplasmanda devirerek haftayı 3 puanla kapattı ve puanını 34'e yükseltti.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:44
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pomak galatasaray destek görseydi 10 puan fark vardı,medel ve ouresmanın nasıl kollandığı ortada,ouresmaya çok daha önceleri cezalar verilmedi
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seda agaoglu ts yi ayaga kaldirir, ama ts önce oyun stilini degiscek,geri paslar delirtici,geri pas yapmican ögren sunu
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UĞUR HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEZ
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