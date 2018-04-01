Paşa kötü gidişe 'dur' dedi – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Paşa kötü gidişe 'dur' dedi

    Paşa kötü gidişe 'dur' dedi

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında , sahasında 'ya 2-0 yenildi. Milos Kosanovic'in 71. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada ve 90+2'de Trezeguet'den geldi.

    6 MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETTİ
    Sezonun flaş takımı olan , 'ya yenilerek evindeki yenilmeme serisinin de sonuna geldi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet alırken 2 kez de berabere kalmıştı.

    KASIMPAŞA 4 MAÇ SONRA KAZANDI
    Göztepe'yi tek golle deviren Kasımpaşa ise kötü gidişata son verdi. Ligdeki son 4 maçında 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kasımpaşa, sarı-kırmızılı ekibi deplasmanda devirerek haftayı 3 puanla kapattı ve puanını 34'e yükseltti.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:44
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