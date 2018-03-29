En 'kral' derbi
G.Saray-Trabzon mücadelesi gol makineleri Gomis ile Burak’ın düellosuna da sahne olacak
Krallar karşı karşıya
Pazar günü oynanacak derbide gözler Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmaz'da olacak. Galatasaray'da Gomis, Trabzon'da ise Burak Yılmaz, bu sezon skorer performanslarıyla göz dolduruyor. Fransız yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 25 maçta kaydettiği 25 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, Burak ise görev aldığı 20 müsabakada attığı 20 golle ikinci sırada bulunuyor. Burak'ın ayrıca daha önce Galatasaray'ın golcüsü olması da kapışmayı ayrıca değerli kılıyor.
Terim tedbir alıyor
G.Saray'ın hocası Fatih Terim, orta saha ve savunma oyuncularını uyararak "Trabzonspor'un hücuma çok hızlı çıkıyor. Çok dikkatli olun" dedi.
Okay belli değil
Milli maçta sakatlanan Trabzon'un başarılı futbolcusunun derbide oynamama ihtimali var. Okay'ın durumu bugün yapılacak kontrolde belli olacak.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:22
-
Çirkin saldırı! Özhan Canaydın...
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu insan oldugunu iddia edip saygının ne oldugunu halâ ögrenemeyen ve bu topraklara yakışmayan karakterle dolaşan o kadar çok kişi varki !
-
İtalyanlar duyurdu! Dünya yıldızı G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
taraftar KAHVE'de Galatasaray'a Avrupadan men ve transfer yasağı geleceği konuşuluyor..Dedikodu tabii ..
-
Terim kolları sıvadı! 8 yeni oyuncu!
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı CelilYÜKSEL,AtalayBABACAN,AliÜLGEN,YunusAKGÜN,RecepGÜL,BERK,SelçukÖZTÜRK,GökayGÜNEY,İbrahim DEMİRBAĞ vb TÜRK Topçuları 2019İçin,KAZAN OYNAT
En 'kral' derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.