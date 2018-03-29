En 'kral' derbi – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    En 'kral' derbi

    En 'kral' derbi

    G.Saray-Trabzon mücadelesi gol makineleri ile Burak’ın düellosuna da sahne olacak

    Pazar günü yaşanacak heyecan fırtınasında gözler Bafetimbi ile 'ın üzerinde olacak. 25 maçta 25 golle krallıkta ilk sırada yer alan Gomis ve 20 maçta 20 golle onu takip eden Burak Yılmaz'ın derbide gösterecekleri performans şimdiden büyük merak konusu.

    Krallar karşı karşıya
    Pazar günü oynanacak derbide gözler Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmaz'da olacak. Galatasaray'da Gomis, Trabzon'da ise Burak Yılmaz, bu sezon skorer performanslarıyla göz dolduruyor. Fransız yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 25 maçta kaydettiği 25 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, Burak ise görev aldığı 20 müsabakada attığı 20 golle ikinci sırada bulunuyor. Burak'ın ayrıca daha önce Galatasaray'ın golcüsü olması da kapışmayı ayrıca değerli kılıyor.



    Terim tedbir alıyor
    G.Saray'ın hocası , orta saha ve savunma oyuncularını uyararak "'un hücuma çok hızlı çıkıyor. Çok dikkatli olun" dedi.

    Okay belli değil
    Milli maçta sakatlanan Trabzon'un başarılı futbolcusunun derbide oynamama ihtimali var. Okay'ın durumu bugün yapılacak kontrolde belli olacak.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
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