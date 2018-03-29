27. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında Demir Grup Sivasspor ile Kardemir Karabükspor Sivas'ta karşılaşacak.
Galatasaray-Trabzonspor maçına da sahne olacak Süper Lig'de 27. haftanın programı şöyle:
YARIN:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)
31 MART CUMARTESİ:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
1 NİSAN PAZAR:
13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
2 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:15
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Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım"
Toplam 2
Yorum
ilyas hayırlı olsun başkanım inşallah şampiyonlugu sizinle göreceğiz.
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Pepe imzaya hazır
Toplam 2
Yorum
karakartal defans hattından çektiğimizi kimse çekmedi o yüzden bu adama kim hayır diyebilir ki.. 40ına kadarda oynar bu adam taş gibi stoper
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Galibiyet sözü verdi!
Toplam 1
Yorum
Ali İntikam zamanı.
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