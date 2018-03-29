27. haftanın perdesi açılıyor – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    27. haftanın perdesi açılıyor

    27. haftanın perdesi açılıyor

    'de 27. hafta heyecanı yarın başlayacak.

    Haftanın açılış müsabakasında Demir Grup Sivasspor ile Sivas'ta karşılaşacak.

    Galatasaray-Trabzonspor maçına da sahne olacak 'de 27. haftanın programı şöyle:

    YARIN:

    20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)

    31 MART CUMARTESİ:

    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

    16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

    19.00 Beşiktaş-Aytemiz (Vodafone Park)

    1 NİSAN PAZAR:

    13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

    13.30 Osmanlıspor-Atiker (Osmanlı)

    16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol ( Akhisar)

    19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

    2 NİSAN PAZARTESİ:

    20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:15
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