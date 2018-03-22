Ellerinizi Cengiz'den çekin!

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden, The Mirror'ın yaptığı habere göre; özellikle Arsenal ve Manchester City'nin Milli oyuncumuza yoğun ilgisi olduğu belirtilerken, Roma Futbol Direktörü Monchi'nin Cengiz'i satmayı düşünmediği, oyuncu üzerine büyük gelecek planları olduğu bu sebeple İngiliz kulüplerini oyuncudan uzak durması konusunda uyardığı aktarıldı.

Bakalım bu görüşmenin üzerine Cengiz'e ilgisi olan kulüpler geri adım atacaklar mı?

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