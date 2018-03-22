Ellerinizi Cengiz'den çekin! – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Ellerinizi Cengiz'den çekin!

    Ellerinizi Cengiz'den çekin!

    Son dönemlerde koyduğu üstün performanstan sonra birçok Dünya devi gibi İngiliz kulüplerinin de ilgisini çeken Cengiz için Roma kulübünden uyarı geldi.

    'nin yüksek tirajlı gazetelerinden, The Mirror'ın yaptığı habere göre; özellikle ve 'nin Milli oyuncumuza yoğun ilgisi olduğu belirtilerken, Roma Futbol Direktörü Monchi'nin Cengiz'i satmayı düşünmediği, oyuncu üzerine büyük gelecek planları olduğu bu sebeple İngiliz kulüplerini oyuncudan uzak durması konusunda uyardığı aktarıldı.

    Bakalım bu görüşmenin üzerine Cengiz'e ilgisi olan kulüpler geri adım atacaklar mı?

    Fotomac.com.tr / dış haberler / özel

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:40
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