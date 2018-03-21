Sergen Yalçın ve 2 kulüp PFDK’lik – Fotomaç – 21 Mart 2018
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HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ve 2 kulüp ’lik

    <a href="/index/sergen-yalcin?id=510a047f-ef2e-4286-9db3-6715addf8e09" class="" rel="tag">Sergen Yalçın</a> ve 2 kulüp <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>’lik
    SÜPER Lig'de iki kulüp ve teknik direktörü , 'lik oldu. maçında tribüne gönderilen , "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakaretleri" nedeniyle sevk edildi. Antalya, de karşılaşmasında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratından 'lik oldu.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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