İşte G.Saray-Beşiktaş derbisinin tarihi
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in önümüzdeki 5 haftanın programını açıkladı.
2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programı açıklandı. Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray-Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle;
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:48
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"Gideceksen şimdi git"
Toplam 5
Yorum
bjk Beşiktaş'da en yüksek maaşı kim alıyorsa o fiyatı vermelisiniz.Hak ediyor.Vermezseniz adam haklı.
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Mustafa Cengiz’den Dursun Özbek’e ihtarname!
Toplam 1
Yorum
Yasama Sayın Cengiz Galatasaray ruhuyla hareket eden bir başkan. İlkeli ve prensip sahibi olmadan kulüp düze çıkamaz. Başarılar diliyorum.
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Fellaini’ye 3 yıllık teklif!
Toplam 6
Yorum
misafir yazık bu fenere bu zihniyetten kurtulamadığı sürece başarıda gelmez istikrarda sırf seçim için yine sönmüş admları yaşlı adamları alıyorlar
İşte G.Saray-Beşiktaş derbisinin tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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