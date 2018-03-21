İşte G.Saray-Beşiktaş derbisinin tarihi – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    İşte G.Saray-Beşiktaş derbisinin tarihi

    İşte G.Saray-Beşiktaş derbisinin tarihi

    , 'in önümüzdeki 5 haftanın programını açıkladı.

    2017-2018 Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programı açıklandı. Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray-Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

    Karşılaşmaların programı şöyle;





    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:48
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