Bu 'şehir' girdap

Kadıköy'deki derbide F.Bahçe de G.Saray da 3 puana yaklaştı ancak iki kaleci de panter gibiydi. Eşitlik Aslan'a yaradı, Kanarya'yı yaraladı

Derbi beraberliği hem Başakşehir'i hem de Beşiktaş'ı iştahlandırdı. Ancak Abdullah Avcı'nın öğrencileri öyle bir top oynadı ki rakibi çaresiz bıraktı

Ligin ikinci yarısında gol yollarında bocalayan Trabzonspor'un bir yerde patlama yapacağı belliydi. İki haftada tam 7 gol attılar



İstediğini almayı biliyor

LİDER Galatasaray 6 puanlık avantajını en kötü ihtimalle korumak, Fenerbahçe ise hem kazanıp farkı 3'e çekmek hem de ikili averajı almak için çıktı Kadıköy'e. Derbinin ilk yarısı zevksizdi. İkinci yarıda karşılıklı hamleler pozisyonları getirdi. Ancak bir kalede Volkan diğerinde Muslera devleşince maç başladığı gibi 0-0 bitti. Sonlarda risk alması gereken isim Aykut Kocaman'dı, genel görüş Valbuena'yı geç sokması oldu. Fikstür avantajı var ama oyun iyi değil. Fatih Terim ise 2012 Süper Final şampiyonluğu gibi işine gelen puanı yine almasını bildi.



BAŞ DÖNDÜREN HÜCUM GÜCÜ

DERBİ beraberliği sonrası lig ikincisi Beşiktaş ile üçüncüsü Başakşehir karşı karşıya geldi. Son haftalarda rakiplerini 'bükerek' yol alan Kartal bu zorlu deplasmana hiç gitmemiş gibiydi. Başakşehir maça inanılmaz bir tempo ve baskıyla başladı. Net pozisyonlar üst üste kaçtı ama bir yerde golün geleceği belliydi. Elia zekice vuruşuyla Başakşehir'i öne geçirdi. Devre bitmeden 2 de oluyordu, Adebayor acemice harcadı. Beşiktaş'ı Şenol Güneş döneminde ilk kez bu kadar mahkum ve çaresiz gördük. Ne çıkardığı 11, ne sonradan yaptığı değişiklikler oyunun şekline etki etti. Doldur-boşalt ortaları Attamah topladı.



Yusuf yazıcı'dan nokta atışı

TRABZONSPOR sezonun ikinci yarısnda çok pozisyon bulmasına rağmen bir türlü golleri atamıyordu. Bu devran Akhisar deplasmanında 3 golle dönmüştü. Ligin kompakt savunmayı en iyi yapan takımı Yeni Malatyaspor karşısında ikinci devrede coştukça coştu. 57'de Olcay-N'Doye değişikliğiyle Trabzonspor rakip kaleyi abluka altına aldı. 'Kadife ayak' Yusuf Yazıcı'nın birbirinden güzel iki golüyle maçı kopardı. Onazi de yüksek enerjisinin ödülünü golle aldı. Alt sıralarda yer alan ve kümede kalma savaşı veren Antalya, Osmanlı, Konyaspor kritik galibiyetler aldı.



HAFTANIN ASİSTİ N'DOYE TRABZONSPOR

N'Doye'u anlamak mümkün değil. Bazen saç-baş yolduruyor bazen inanılmaz işler yapıyor. Yusuf'un attığı 2. golde yaptığı asisti değil Süper Lig'de, Avrupa'da yapacak oyuncu az.



HAFTANIN KURTARIŞI HOPF GENÇLERBİRLİĞİ

Başkent temsilcisi, Akhisar karşısında oldukça silikti. Gençlerbirliği 1-0 yenikken 82'de Lopes vurdu direkten döndü. Bir daha vurdu, Hopf müthiş çıkardı. Ardından beraberlik geldi



HAFTANIN TAKIMI M.BAŞAKŞEHİR

Gözlerin çevrildiği mücadelede Başakşehir, Beşiktaş'ı yenerek çok önemli bir galibiyet elde etti. Sadece skoru da almadılar. Maç boyunca harika bir futbolla oyuna hükmettiler.



HAFTANIN SÖZÜ GÜNTEKİN ONAY

KONYA-KAYSERİ maçındaki ilginç duruma Güntekin Onay parmak bastı: "Halis Özkahya en ufak bir şeyde hocayı tribüne yolluyor. Konya'nın hocası Sergen Yalçın tribüne gönderildi. Kayseri'de Sumudica zaten tribünde. Sahada teknik direktör yok."



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Ligde 26. hafta 18 Mart Çanakkale Destanı'na denk geldi. Birçok tribünde koreografiler yapıldı. İşte bu da ultrAslan'ın Kadıköy'de açtığı pankart...



HAFTANIN OLAYI ADEBAYOR'UN DEPARI

BAŞAKŞEHİRLİ Adebayor ilk yarıda Beşiktaş ceza sahasına yakın yerde topu kaptırdı. Ancak pes etmedi. Kovaladı, kovaladı. 34 yaşındaki (yazıyla otuzdört!) forvet yılmadı, tam 83 metre depar attı, kayarak topu almayı başardı. Bu pozisyon alt yapılarda gösterilmeli. Boşuna Adebayor olunmuyor.



CEZA TAHTASI KIRMIZI KART

Caiçara (Başakşehir), Bourabia (A.Konya), Lung (Kayseri), Mensah (Kasımpaşa



SARI KART

Palitsevich (G.Birliği), Yekta (Antalya), Sapunaru (Kayseri), Fernando (G.Saray), Onazi (Trabzon), Adriano, Medel (Beşiktaş), Clichy (Başakşehir), Emre (Sivas)



İNENLER



EMRE KILINÇ

Sivassporlu Emre'yi bu sezon çok övdük... Bursaspor karşılaşmasında birçok önemli fırsat yakaladı. Ancak kariyerinin en beceriksiz maçlarından birini çıkardı.



BEŞİKTAŞ FORVETLERİ

Everton'a giden Cenk Tosun'un Süper Lig'de 8 golü var. Negredo 26 maçta 5 gol attı. Love'ın da 7 maçta 2 golü var. Kartal bu kadar az gol atan forvetleri yüzünden dertli.



YENİ MALATYA

Erol Bulut'un İtalyan tarzı futbol anlayışı çözüldü. Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'a da kaybettiler. 4 gollü yenilgi, Yeni Malatyalı futbolseverleri bir hayli üzdü.



ÇIKANLAR



AZİZ BEHİCH

Sezonun ilk yarısında hücuma katkısı çok yüksekti. İkinci devrede susmuştu. 10 maç sonra skora katkı yaptı. Stancu'ya yaptığı güzel asistle 3 puana katkısı oldu.



BURAK YILMAZ

'Kral' sahne aldı, Trabzonspor 3 puana kanatlandı. Yeni Malatyaspor maçında da 1 gol, 1 asistle oynadı. Son 3 haftada tam 5 gole katkı yaptı. 3 gol, 2 asistle inanılmaz oynuyor.



KONYA TARAFTARI

Tribünler, 18 Mart Çanakkale Destanı'nı hiçbir zaman unutmadı. Konya'nın plakası olan 42. dakikada söylenen "Çanakkale Marşı" izleyenleri duygulandırdı.

GOL KRALLIĞI GOMİS GALATASARAY

Gomis..........G.SARAY.........25

Burak..........TRABZON....... 20

Jahovic........KONYA............16

Umut...........KAYSERİ.......... 13

Love............BEŞİKTAŞ........ 12

Adebayor....BAŞAKŞEHİR... 12

Giuliano......F.BAHÇE.......... 12



ASİST KRALLIĞI VİSCA BAŞAKŞEHİR

Visca.............BAŞAKŞEHİR.....13

Rodrigues.....G.SARAY.............8

Belhanda......G.SARAY.............8

Emre.............BAŞAKŞEHİR......8

Valbuena......F.BAHÇE.............8

Feghouli.......G.SARAY............. 7

Quaresma....BEŞİKTAŞ...........6



HAFTANIN GOLÜ DOUKARA ANTALYASPOR

Bir süredir zaten formu yüksek. Kendine güveni de öyleymiş. Kasımpaşa maçında gördük. Orta sahadan aldığı topla gitti, harika bir gol kaydetti.



HAFTANIN HOCASI ABDULLAH AVCI MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Zirveye oynayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri sarsıntılı günleri arkasında bıraktı. Alanya'dan 4 yedikten sonra takımı Beşiktaş'a karşı bu kadar çabuk toparlamak büyük iş. Yıllardır Başakşehir'de görev yapmasının avantajıyla bunu başardı. Kartal'a karşı çıktığı bütün maçlarda oyun gücünü eline alıyordu, yine yaptı, aldığı galibiyetle şampiyonluk ümitlerini artırdı.



HAFTANIN HAKEMİ METE KALKAVAN GENÇLERBİRLİĞİ-AKHİSAR

'Hakem şansı' denen bir şey vardır. Mete Kalkavan tam da böyle bir dönemden geçiyor. Yönettiği karşılaşmalar diğer 8 maça göre genelde hep daha sakin oluyor. Bu hafta da birçok hakem hatasının konuşuldu. Mete Kalkavan, Gençlerbirliği- Akhisar maçını temiz yönetti. Böyle devam etmesi gerek.

HAFTANIN YILDIZI YUSUF (TRABZON)

SON dönemde performansı eleştiriliyordu. Malatya'ya 2 gol atıp kendine geldi. İlk golde sola gösterip sağa vurması mükemmeldi. 2. golde sağıyla kontrol edip solla koordine vuruşu birinci sınıftı.



HAFTANIN 11'i

?

HARUN

(BURSA)

Timsahlar ligde kalma adına çok kritik 3 puanı kalecisi Harun sayesinde aldı. Maç 0-0 devam ederken önemli 4 kurtarış yapan Harun, Bursaspor'u ayakta tuttu. Haftanın kalecisi olmayı hak etti.



ATTAMAH

(BAŞAKŞEHİR)

Sezon başında Chedjou sakatlanınca formayı üzerine giymişti, çıkarmaya da niyeti yok. 13 top uzaklaştırdığı Beşiktaş maçında rakibin umutlarını kırdı.



SELİM

(KONYA)

Kümede kalmak adına önemli maça çıkan Konya'da Selim Ay, Kayseri hücumcularını sahadan sildi. Performansıyla 3 puan geldi.



BEHİCH

(BURSA)

Olmak ya da olmamak maçında tribünler de tepkiliydi. Aziz Behich'in müthiş asisti tam da bu anlarda geldi.



CEYHUN

(OSMANLI)

Başkent ekibinin Karabük'ü farklı yendiği maçta savunmadaki görevini fazlasıyla yaptı. 1 de asist yaptı.



ONAZİ

(TRABZON)

Nijeryalı, 'atom karınca' gibi oynadığında bordo-mavililer bir başka oluyor. Güzel de bir gol attı.



SERDAR

(OSMANLI)

Haftalardır suskundu. Karabük'ü 4'ledikleri karşılaşmada 2 golle takımını 3 puana taşıdı.



YUSUF

(TRABZON)

Genç yıldız formundayken, sanki Trabzonspor forması giymiş Mesut Özil'i izliyoruz. Golleri harikaydı.



DOUKARA

(ANTALYA)

Dipten çıkmaya çalışan Antalya için çok önemli maçtı. Kasımpaşa'ya karşı orta sahadan gidip, muhteşem bir gol attı.



DEMBA BA

(GÖZTEPE)

Kalitesini Beşiktaş'tan biliyorduk. Fizik olarak toparlanınca ne kadar kıymetli bir forvet olduğunu her hafta yeniden bizlere hatırlatıyor.



?ADEBAYOR

(BAŞAKŞEHİR)

34 yaşında mı 24 yaşında mı belli değil. Geçen hafta yokluğunda Alanya'dan 4 yiyen Başakşehir, o varken önüne geleni ezip geçen Beşiktaş'a şans tanımadı.



HAFTANIN YORUMU BÜLENT CAN



1- KARABÜK-OSMANLI

Ligin alt sıralarındaki iki takımın mücadelesinde kazanan taraf Osmanlıspor oldu. Bu farklı galibiyet Başkent ekibine moral olduğu gibi düşme hattının üzerinde kalmasını da sağladı. Karabük ise Süper Lig'de uzatmaları oynamaya devam ediyor.



2- BURSASPOR-SİVASSPOR

İki takımda da işler pek yolunda gitmiyor ama acilen galibiyete ihtiyacı olan taraf Bursaspor'du. Sıkıntılı günler geçiren ve taraftarıyla arası açılan ev sahibi son dakikalarda Stancu ile aradığı galibiyete ulaştı. Yeşil-beyazlı ekip de herkes rahat bir nefes aldı. Özellikle de Le Guen...



3- F.BAHÇE-G.SARAY

Haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasıydı. Sahada bu kez gerginlik yerine kıran kırana mücadele vardı. İki takım da galibiyet için bastırdı. Kalecilerin kurtarışlarıyla damga vurduğu maçta Fernandao ve Tolga Ciğerci kaçırdıkları gollerle hatırlanacaklar. Galatasaray yine Kadıköy'de kazanamadı ama 1 puan da kendi adına hiç fena değildi. Şampiyonluk için avantajı elinde tutmayı bildi.



?4- BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ

Şampiyonluk iddiası bulunan iki takımın maçında Başakşehir ağır bastı. Beşiktaşlı ayaklar sahada ama akıllar başka yerde gibiydi. Özellikle Tolgay'ın ne olursa olsun ayakta kalmayı öğrenmesi gerekiyor. Yenilen gol ve gelen mağlubiyetle Beşiktaş için kayıp bir sene olabilir.



5- KONYA-KAYSERİ

Ligde kalma mücadelesi veren Konya zor olanı eksik kalmasına rağmen başardı. Eto'o ile öne geçen yeşil-beyazlılar, 75'te Bourabia'nın atılmasıyla sahada 10 kişi kaldı. Buna rağmen ayakta kalmayı başardılar. Uzatmalarda rakipten de Lung kırmızı kart gördü ve Jahovic finali yaptı.