Şaşırtan benzerlik! Tam 6 yıl önce bugün Milan Baros - Maicon...
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 6 yıl önce oynanan maçta da sarı-kırmızıların bir şutu son dakikalarda direkten dönmüştü.
Bundan tam 6 yıl önce 17 Mart 2012'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin skorunda şaşırtan bir benzerlik var. Maicon'un 89. dakikada direkten dönen serbest vuruşu, Milan Baros'un tam 6 yıl önce 90+4'de direkten dönen topu akıllara geldi ve izleyenlere dejavu yaşattı.
Derbi tarihinin unutulmaz anlarından... 17 Mart 2012
Milan Baros'un direkten dönen topuyla Fenerbahçe - Galatasaray debisi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Milan Baros'un 90+4. dakikada yaptığı vuruş direkten dönmüştü.
Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 2-2 berabere kalmıştı.
17 Mart 2018
Maicon'un 89. dakikada yaptığı serbest vuruş direkten döndü.
Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 0-0 berabere kaldı.
Milan Baros'un vuruşu...
Maicon'un serbest vuruşu...
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:14
-
"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
-
Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
-
Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
Şaşırtan benzerlik! Tam 6 yıl önce bugün Milan Baros - Maicon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.