Bundan tam 6 yıl önce 17 Mart 2012'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin skorunda şaşırtan bir benzerlik var. Maicon'un 89. dakikada direkten dönen serbest vuruşu, Milan Baros'un tam 6 yıl önce 90+4'de direkten dönen topu akıllara geldi ve izleyenlere dejavu yaşattı.

Derbi tarihinin unutulmaz anlarından... 17 Mart 2012

Milan Baros'un direkten dönen topuyla Fenerbahçe - Galatasaray debisi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Milan Baros'un 90+4. dakikada yaptığı vuruş direkten dönmüştü.



Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 2-2 berabere kalmıştı.

17 Mart 2018



Maicon'un 89. dakikada yaptığı serbest vuruş direkten döndü.

Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

Milan Baros'un vuruşu...



Maicon'un serbest vuruşu...

