Şampiyon takım nasıl oynar? | YORUM

Beşiktaş

Geçtiğimiz haftaki yazımızda, Beşiktaş'ı aldığı 3 puana rağmen uyarmış ve kapanan savunmalar karşısında skor bulmakta zorlandığını, bu durumun şampiyonluk yolundaki bir takım için büyük bir sorun olabileceğini belirtmiştik. Bugün de aslında bu tezimizi doğrulayan bir maç yaşandı.

Beşiktaş, ligin en kompakt takımlarından Başakşehir karşısında ilk 30 dakika şut dahi çekemezken, rakip takımın son yarım saati 10 kişi oynaması da Beşiktaş'ın skor hatta net pozisyon üretebilmesine bile olanak sağlamadı. Aslında bugünkü durum ilk değil. Beşiktaş bu sezon, Kayserispor ve Akhisar maçlarında da 10 kişi kalan rakibi karşısında 3 puanı getirecek golü bulamamıştı.

Beşiktaş henüz şampiyon takım temposunda oynayamıyor. Lider Galatasaray'dan 14 gol eksik atan takım, ofansif oyununa rağmen yeterli skoru da üretemiyor. Şenol hoca ligi kazanmak istiyorsa özellikle hücum taktikleri açısından artık yeni bir şeyler denemeli.

Başakşehir

Abdullah Avcı'nın takımı, son haftalardaki sadece pas yapmaya çalışan, kibar oyunuyla, şampiyonluk yarışındaki bir takım görüntüsünden çok, güzel futbol oynamaya çalışan bir kolej takımı imajı veriyordu. Ancak bugünün hikayesinin farklı olacağı, Başakşehir'in daha oyun başlangıcındaki baskısından ve saha içi mücadelesinden belli olmuştu.

Bu oyuna bireysel oyuncu formu da eklenince galibiyet kaçınılmaz oldu.

Bu kritik haftadaki oynanan oyun ve alınan galibiyet Başakşehir'in şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde olacağını hepimize gösterdi diye düşünüyorum.

Eleştiriler

*Başakşehir takımının risk alarak, kalecisinden itibaren pasla oyun kurma isteği, geçtiğimiz haftalarda ciddi puan kayıplarına neden oldu. Bugün de çok iyi oynadığı oyunda kaleci Volkan'ın bir pas hatasıyla yenik duruma düşebilirlerdi. Dünyada bu oyunu becerebilen bir kaç takım var ve bu kulüplerin dünyanın en kaliteli kadrolarına sahip Manchester City, Barcelona, Psg gibi ekipler olduğunu unutmamalı.

*Bugün sahada çok etkisiz bir Babel varken Şenol hoca sağ kanadı ikinci yarıda oldukça etkili kullanan Lens'i oyundan alıp, Love'ı oyuna dahil etti. Hocanın bu tarz klasikleşmiş hamlelerinden bir an önce kurtulup artık her maçı kendi özelinde bireysel performanslara göre değerlendirmesi lazım.

*Bugün Başakşehir 10 kişi de kalınca merkezi kalabalıklaştırıp rakibi kenar ortalarına itti. Kenardan yapılan ortalarda da savunmacıları iyi pozisyon alıp Beşiktaş forvetlerine rahat kafa vuruşu imkanı vermeyince rahatlıkla maçı tamamladılar. Beşiktaş gibi kaliteli kadronun alternatif hücum planları olmalı.

Maçın adamı

Gol atmadı, asist de yapmadı ama maçın adamı şüphesiz Adebayor'du. Bugün oyun kurarken de savunma yaparken de forvet oyuncusunun ne kadar değerli olabileceğini herkese gösterdi. Togolu yıldız 34 yaş tecrübesiyle ve 24 yaş azmiyle oynuyor!

Maçın notu

%65 top yapan Beşiktaş, maçı 2 isabetli şutla tamamladı. Bazen futbolun bir skor oyunu olduğunu unutuyoruz.

Cihan Sezer / Fotomac.com.tr