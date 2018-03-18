Luce tribünde – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Luce tribünde

    Luce tribünde
    Lucescu ile yardımcısı da derbiyi izleyenler arasındaydı. Rumen hoca, Karadağ ve İrlanda ile oynanan hazırlık maçı kadrosunu önceki gün ilan etmişti. Derbiyi ayrıca TBF Başkanı da takip etti.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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