1 puanı Demba Ba kurtardı!
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip 76. dakikada Douglas ile öne geçti. 6 dakika sonra Göztepe'nin yıldız golcüsü Demba Ba beraberliği sağladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 28 yaptı ve 13. sıraya yerleşti. Göztepe ise 40 puanla 6. sırada yer aldı.
Alanyaspor 27. haftada Beşiktaş'ı konuk olacak. Göztepe ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
3. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes orta sahada kazandığı topla hızlı hücuma çıktı. Fernandes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Villafanez, rakip oyuncuların müdahalesiyle yerde kaldı. Turuncu-yeşilli futbolcuların penaltı beklediği pozisyona hakem devam kararı verdi.
8. dakikada sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Villafanez, topu arka direğe çıkardı. Welinton'un kafayla içeriye gönderdiği topa Mbilla vurdu. Top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.
35. dakikada Sabri'ni kaybettiği topla buluşan Sackey, ceza sahası dışından kaleye vurdu. Kaleci Beto topu zorlukla kornere çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:28
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
1 puanı Demba Ba kurtardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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