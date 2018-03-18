1 puanı Demba Ba kurtardı!

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 28 yaptı ve 13. sıraya yerleşti. Göztepe ise 40 puanla 6. sırada yer aldı.

Alanyaspor 27. haftada Beşiktaş'ı konuk olacak. Göztepe ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

3. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes orta sahada kazandığı topla hızlı hücuma çıktı. Fernandes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Villafanez, rakip oyuncuların müdahalesiyle yerde kaldı. Turuncu-yeşilli futbolcuların penaltı beklediği pozisyona hakem devam kararı verdi.

8. dakikada sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Villafanez, topu arka direğe çıkardı. Welinton'un kafayla içeriye gönderdiği topa Mbilla vurdu. Top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

35. dakikada Sabri'ni kaybettiği topla buluşan Sackey, ceza sahası dışından kaleye vurdu. Kaleci Beto topu zorlukla kornere çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.