1 puanı Demba Ba kurtardı! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    1 puanı kurtardı!

    1 puanı Demba Ba kurtardı!

    'in 26. hafta mücadelesinde Aytemiz , 'yi konuk etti. Ev sahibi ekip 76. dakikada Douglas ile öne geçti. 6 dakika sonra Göztepe'nin yıldız golcüsü beraberliği sağladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Bu sonucun ardından puanını 28 yaptı ve 13. sıraya yerleşti. ise 40 puanla 6. sırada yer aldı.

    Alanyaspor 27. haftada 'ı konuk olacak. Göztepe ise 'yı ağırlayacak.

    MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
    3. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes orta sahada kazandığı topla hızlı hücuma çıktı. Fernandes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Villafanez, rakip oyuncuların müdahalesiyle yerde kaldı. Turuncu-yeşilli futbolcuların penaltı beklediği pozisyona hakem devam kararı verdi.
    8. dakikada sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Villafanez, topu arka direğe çıkardı. Welinton'un kafayla içeriye gönderdiği topa Mbilla vurdu. Top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

    35. dakikada Sabri'ni kaybettiği topla buluşan Sackey, ceza sahası dışından kaleye vurdu. Kaleci Beto topu zorlukla kornere çıkardı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:28
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