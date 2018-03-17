Şaşırtan benzerlik! Tam 6 yıl önce bugün Milan Baros - Maicon... – Fotomaç – 17 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Şaşırtan benzerlik! Tam 6 yıl önce bugün - Maicon...

    Şaşırtan benzerlik! Tam 6 yıl önce bugün Milan Baros - Maicon...

    Bundan tam 6 yıl önce - derbisinin skorunda şaşırtan benzerlik...

    Bundan tam 6 yıl önce 17 Mart 2012'de - derbisinin skorunda şaşırtan bir benzerlik var. Maicon'un 89.'da direkten dönen serbest vuruşu, 'un tam 6 yıl önce 90+4'de direkten dönen topu akıllara geldi ve izleyenlere dejavu yaşattı.

    Derbi tarihinin unutulmaz anlarından... 17 Mart 2012

    Milan Baros'un direkten dönen topuyla Fenerbahçe - Galatasaray debisi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

    Milan Baros'un 90+4. dakikada yaptığı vuruş direkten dönmüştü.

    'ın yönettiği karşılaşmada yönetimindeki Fenerbahçe ile yönetimindeki Galatasaray 2-2 berabere kalmıştı.

    17 Mart 2018

    Maicon'un 89. dakikada yaptığı serbest vuruş direkten döndü.

    Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

    Milan Baros'un vuruşu...

    Maicon'un serbest vuruşu...

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şaşırtan benzerlik! Tam 6 yıl önce bugün Milan Baros - Maicon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN