Şaşırtan benzerlik! Tam 6 yıl önce bugün Milan Baros - Maicon...
Bundan tam 6 yıl önce Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin skorunda şaşırtan benzerlik...
Bundan tam 6 yıl önce 17 Mart 2012'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin skorunda şaşırtan bir benzerlik var. Maicon'un 89.'da direkten dönen serbest vuruşu, Milan Baros'un tam 6 yıl önce 90+4'de direkten dönen topu akıllara geldi ve izleyenlere dejavu yaşattı.
Derbi tarihinin unutulmaz anlarından... 17 Mart 2012
Milan Baros'un direkten dönen topuyla Fenerbahçe - Galatasaray debisi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Milan Baros'un 90+4. dakikada yaptığı vuruş direkten dönmüştü.
Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 2-2 berabere kalmıştı.
17 Mart 2018
Maicon'un 89. dakikada yaptığı serbest vuruş direkten döndü.
Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 0-0 berabere kaldı.
Milan Baros'un vuruşu...
Maicon'un serbest vuruşu...
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:29
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
Şaşırtan benzerlik! Tam 6 yıl önce bugün Milan Baros - Maicon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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