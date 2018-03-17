Sam Allardyce'tan Cenk Tosun yorumu
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, deplasmanda 2-1 kazandıkları Stoke City maçının ardından hem takımın hem de Cenk Tosun'un performansını değerlendirdi.
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, ligde 6 maç aradan sonra deplasmanda kazandıkları Stoke City karşılaşmasının ardından hem takımın hem de Cenk Tosun'un performansını yorumladı.
BBC Sport'a konuşan deneyimli teknik adam, "40 puan barajını aşmış durumdayız. Matematiksel olarak hâlâ güvende olmayabiliriz ama artık gelecek sezonun planlamasını yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Allardyce, Everton'a galibiyeti getiren golleri atan Cenk içinse "Maç bizim için sıkıntılıydı ama Cenk, süper bir golle ortaya çıktı. İşte biz onu bunun için transfer etmiştik. Dolayısıyla yaptığımız yatırımın karşılığını aldık." yorumunu yaptı.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:09
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
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En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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