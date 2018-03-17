Sam Allardyce'tan Cenk Tosun yorumu – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Sam Allardyce'tan yorumu

    Sam Allardyce'tan Cenk Tosun yorumu

    Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, deplasmanda 2-1 kazandıkları maçının ardından hem takımın hem de 'un performansını değerlendirdi.

    Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, ligde 6 maç aradan sonra deplasmanda kazandıkları karşılaşmasının ardından hem takımın hem de 'un performansını yorumladı.

    BBC Sport'a konuşan deneyimli teknik adam, "40 puan barajını aşmış durumdayız. Matematiksel olarak hâlâ güvende olmayabiliriz ama artık gelecek sezonun planlamasını yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Allardyce, Everton'a galibiyeti getiren golleri atan Cenk içinse "Maç bizim için sıkıntılıydı ama Cenk, süper bir golle ortaya çıktı. İşte biz onu bunun için transfer etmiştik. Dolayısıyla yaptığımız yatırımın karşılığını aldık." yorumunu yaptı.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:09
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