Kadıköy'de ortak tezahürat – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    'de ortak tezahürat

    <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a>'de ortak tezahürat

    'de Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı ortak tezahürat yaptı.

    Fenerbahçeli taraftarların başlattığı "Vatan sana canım feda." tezahüratına sarı-kırmızılı taraftarlar da katılınca ortaya güzel görüntüler çıktı.

    Daha sonra Galatasaraylı taraftarların "Şehitler ölmez vatan bölünmez." tezahüratına Fenerbahçeli taraftarlar alkışla karşılık verdi.

    - 11 ülkeden gazeteci takip etti

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiye dünya basını da ilgi gösterdi.

    Derbiyi Türkiye dışında 11 ülkeden akreditasyon yaptıran gazeteciler statta takip etti. Derbiyi Japonya, ABD, Brezilya, Fas, Hollanda, Almanya, İsveç, Azerbaycan, Çin, Fransa ve İspanya'dan toplam 14 gazeteci Ülker Stadı'nda izledi.

    - Hocalar 5 yıl sonra karşı karşıya

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktörleri ile , yaklaşık 5 yıl sonra birbirlerine rakip oldu.

    İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 12 Mayıs 2013'te yapıldı. 'deki maçta Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon şampiyonluğa ulaşan Terim yönetimindeki Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

    Tecrübeli teknik adamların rekabeti, yaklaşık 5 yıl sonra yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle devam etti.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:59
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