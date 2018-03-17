Derbide 3 penaltı pozisyonu! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Derbide 3 penaltı pozisyonu!

    Derbide 3 penaltı pozisyonu!

    Hakem 'ın yönettiği derbide 3 pozisyonda penaltı itirazı yaptı

    'de 9. dakikada penaltı sesleri yükseldi. 'nin sağdan kullandığı kornerde topa yükselmeye çalışan Roman Neustadter engellendiği için itiraz etti.

    'le mücadeleye giren Neustadter topa çıkmak istedi ancak başarısız oldu. Bu pozisyondan sonra kenarda sinirlendi. Hakemlere durumu anlatmaya çalışan Kocaman uzun süre itirazlarda bulundu.

    SKRTEL KAFAYA YÜKSELEMEDİ
    Fenerbahçe 27. dakikada bir kez daha penaltı beklentisiyle hakem 'a baktı.

    Ceza sahasına gelen ortada 'in koluyla müdahalesi sonrası Skrtel yerde kaldı.

    Sarı-lacivertliler bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Yıldırım devam dedi.

    SERDAR AZİZ, SOLDADO'YU DÜŞÜRDÜ
    56. dakikada Fenerbahçeliler maçta 3. kez penaltı isyanı yaptı. Sol kanattan gelişen atakta Soldado içeride pozisyon almaya çalışırken topsuz alanda Serdar Aziz'in engellemesine maruz kaldı. İspanyol golcü devam edemezken Fenerbahçelilerin yoğn itirazı hakemin kararını değiştirmedi.

    ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleden sonra penaltı itirazlarında bulundu.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:31
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