Derbide 3 penaltı pozisyonu!

Fenerbahçe'de 9. dakikada penaltı sesleri yükseldi. Mehmet Ekici'nin sağdan kullandığı kornerde topa yükselmeye çalışan Roman Neustadter engellendiği için itiraz etti.

Gomis'le mücadeleye giren Neustadter topa çıkmak istedi ancak başarısız oldu. Bu pozisyondan sonra Aykut Kocaman kenarda sinirlendi. Hakemlere durumu anlatmaya çalışan Kocaman uzun süre itirazlarda bulundu.



SKRTEL KAFAYA YÜKSELEMEDİ

Fenerbahçe 27. dakikada bir kez daha penaltı beklentisiyle hakem Bülent Yıldırım'a baktı.

Ceza sahasına gelen ortada Serdar Aziz'in koluyla müdahalesi sonrası Skrtel yerde kaldı.

Sarı-lacivertliler bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Yıldırım devam dedi.



SERDAR AZİZ, SOLDADO'YU DÜŞÜRDÜ

56. dakikada Fenerbahçeliler maçta 3. kez penaltı isyanı yaptı. Sol kanattan gelişen atakta Soldado içeride pozisyon almaya çalışırken topsuz alanda Serdar Aziz'in engellemesine maruz kaldı. İspanyol golcü devam edemezken Fenerbahçelilerin yoğn itirazı hakemin kararını değiştirmedi.



ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleden sonra penaltı itirazlarında bulundu.