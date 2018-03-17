Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Galatasaray'da sarı kart gören Fernando Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
İlk yarısı 0-0 berabere sona eren maçta ilk sarı kart 46. dakikada çıktı. Fernando orta saha mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcuya faul yaptı. Fenerbahçeliler bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem Bülent Yıldırım bu pozisyonda sarı kartına başvurdu.
Derbi öncesi kart ceza sınırında bulunan Brezilyalı yıldız 27. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
FERNANDO DEVAM EDEMEDİ
55. dakikada sakatlık geçiren Fernando oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldız yerini Donk'a bıraktı.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:29
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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