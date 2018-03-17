Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!

    Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!

    Galatasaray'da sarı kart gören Fernando Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

    'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

    İlk yarısı 0-0 berabere sona eren maçta ilk sarı kart 46. dakikada çıktı. Fernando orta saha mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcuya faul yaptı. Fenerbahçeliler bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem bu pozisyonda sarı kartına başvurdu.

    Derbi öncesi kart ceza sınırında bulunan Brezilyalı yıldız 27. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

    FERNANDO DEVAM EDEMEDİ
    55. dakikada sakatlık geçiren Fernando oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldız yerini Donk'a bıraktı.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:29
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