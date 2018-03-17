Aykut Kocaman'ın penaltı isyanı
Hakem Bülent Yıldırım'ın yönettiği derbide Fenerbahçe 2 pozisyonda penaltı itirazı yaptı
Fenerbahçe'de 9. dakikada penaltı sesleri yükseldi. Mehmet Ekici'nin sağdan kullandığı kornerde topa yükselmeye çalışan Roman Neustadter engellendiği için itiraz etti.
Gomis'le mücadeleye giren Neustadter topa çıkmak istedi ancak başarısız oldu. Bu pozisyondan sonra Aykut Kocaman kenarda sinirlendi. Hakemlere durumu anlatmaya çalışan Kocaman uzun süre itirazlarda bulundu.
SKRTEL KAFAYA YÜKSELEMEDİ
Fenerbahçe 27. dakikada bir kez daha penaltı beklentisiyle hakem Bülent Yıldırım'a baktı.
Ceza sahasına gelen ortada Serdar Aziz'in koluyla müdahalesi sonrası Skrtel yerde kaldı.
Sarı-lacivertliler bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Yıldırım devam dedi.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:36
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
Aykut Kocaman'ın penaltı isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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