Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin 2 penaltısı verilmedi!

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki pozisyonları yorumladı.

Ahmet Çakar'ın ifadeleri:

"Dakika 57. Şu ana dek Fenerbahçe'nin en az 2 penaltısı verilmedi bir çok kart gösterilmedi"