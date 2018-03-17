Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin 2 penaltısı verilmedi! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    : 'nin 2 penaltısı verilmedi!

    Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin 2 penaltısı verilmedi!

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

    Eski hakem ve spor yorumcusu , - derbisindeki pozisyonları yorumladı.

    Ahmet Çakar'ın ifadeleri:

    "Dakika 57. Şu ana dek Fenerbahçe'nin en az 2 penaltısı verilmedi bir çok kart gösterilmedi"

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:12
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