Futbol'da haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

Yarın:

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

18 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

- Spor Toto 1. Lig

Bugün:

18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Gaziantep)

13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Altınordu-Denizlispor (Bornova)

18 Mart Pazar:

13.00 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor (Ankara 19 Mayıs)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Sarıyer-Afjet Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Kocaeli Birlikspor-Kastamonuspor 1966 (Kocaeli Alparslan Türkeş)

18 Mart Pazar:

13.30 Eyüpspor-Keçiörengücü (Esenler)

15.00 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)

15.00 Bucaspor-Sancaktepe Belediyespor (Yeni Buca)

15.00 Tuzlaspor-Sivas Belediyespor (Tuzla Belediye)

15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Mersin İdmanyurdu (Bodrum İlçe)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Hatayspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

19.00 Menemen Belediyespor-Tokatspor (Menemen İlçe)

Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Karşıyaka-Kahramanmaraşspor (İzmir Atatürk)

15.00 BUGSAŞ Spor-Zonguldak Kömürspor (Ankara OSTİM)

15.00 Fethiyespor-Konya Anadolu Selçukspor (Fethiye İlçe)

18 Mart Pazar:

15.00 SBS İnşaat Kırklarelispor-Ottocool Karagümrük (Kırklareli Atatürk)

15.00 Silivrispor-Nazilli Belediyespor (Silivri)

15.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 Niğde Belediyespor-Pendikspor (Niğde 5 Şubat)

15.00 Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

15.00 Hacettepe-Gümüşhanespor (Ankara 19 Mayıs)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.30 Ofspor-Çatalcaspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

15.00 Halide Edip Adıvarspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Vefa)

15.00 Erzin Belediyespor-Orhangazi Belediyespor (Erzin İlçe)

15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Bayrampaşa (Aktepe)

18 Mart Pazar:

15.00 Düzcespor-Kemerspor 2003 (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)

15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Kozan Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

15.00 12 Bingölspor-Bergama Belediyespor (Bingöl)

20 Mart Salı:

15.00 Çanakkale Dardanel-Yomraspor (Çanakkale 18 Mart)

2. Grup

Yarın:

14.30 1461 Trabzonspor-Kayseri Erciyesspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.00 Tire 1922-Gölcükspor (Tire 4 Eylül)

15.00 Yeşil Bursa-Pazarspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

18 Mart Pazar:

14.30 Anagold 24 Erzincanspor-Muğlaspor (Erzincan 13 Şubat)

14.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Yeni Orduspor (Van Atatürk)

14.30 Diyarbekirspor-Erokspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Turgutluspor-Darıca Gençlerbirliği (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Kırıkhanspor-Ankara Demirspor (Kırıkhan İlçe)

15.00 Anadolu Bağcılarspor-Ergene Velimeşespor (Bağcılar Mahmutbey)

3. Grup

Yarın:

14.30 Arsinspor-Cizrespor (Arsin İlçe)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Ankara Adliyespor (Sultanbeyli Gölet)

18 Mart Pazar:

14.30 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor (Şanlıurfa GAP)

15.00 Tekirdağspor-Karacabey Birlikspor (Namık Kemal)

15.00 UTAŞ Uşakspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Aydınspor 1923-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Adnan Menderes)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Elaziz Belediyespor (Tarsus İlçe)

15.00 Kocaelispor-Çorum Belediyespor (İzmit İsmetpaşa)

15.00 Osmaniyespor-Payasspor (Osmaniye 7 Ocak)