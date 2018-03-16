Böyl€$i görülmedi

GALATASARAY'A 1.5 MİLYON DOLAR

Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasretine son vermeye kararlı olan G.Saray, 1.5 milyon dolarlık (Yaklaşık 5 milyon 835 bin lira) astronomik primle takımın motivasyonunu artıracak.



FENERBAHÇE'YE 1 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de ise başkan Aziz Yıldırım bugün Samandıra'ya gidecek ve 1 milyon euro'luk (Yaklaşık 4 milyon 810 bin lira) prim müjdesini bizzat açıklayarak oyuncuları zafer için ateşleyecek.