Böyl€$i görülmedi
Galatasaray ve Fenerbahçe’den derbiye rekor prim. Zafer için her şeyi göze aldılar
GALATASARAY'A 1.5 MİLYON DOLAR
Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasretine son vermeye kararlı olan G.Saray, 1.5 milyon dolarlık (Yaklaşık 5 milyon 835 bin lira) astronomik primle takımın motivasyonunu artıracak.
FENERBAHÇE'YE 1 MİLYON EURO
Fenerbahçe'de ise başkan Aziz Yıldırım bugün Samandıra'ya gidecek ve 1 milyon euro'luk (Yaklaşık 4 milyon 810 bin lira) prim müjdesini bizzat açıklayarak oyuncuları zafer için ateşleyecek.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:11
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
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