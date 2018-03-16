Böyl€$i görülmedi – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Böyl€$i görülmedi

    Böyl€$i görülmedi

    ve ’den derbiye rekor prim. için her şeyi göze aldılar

    GALATASARAY'A 1.5 MİLYON DOLAR
    'deki 19 yıllık galibiyet hasretine son vermeye kararlı olan G.Saray, 1.5 milyon dolarlık (Yaklaşık 5 milyon 835 bin lira) astronomik primle takımın motivasyonunu artıracak.

    FENERBAHÇE'YE 1 MİLYON EURO
    'de ise başkan Aziz Yıldırım bugün Samandıra'ya gidecek ve 1 milyon euro'luk (Yaklaşık 4 milyon 810 bin lira) prim müjdesini bizzat açıklayarak oyuncuları için ateşleyecek.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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