Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak maç öncesinde ise heyecan dorukta! Galatasaray 1999 yılından beri kazanamadığı Kadıköy deplasmanındaki şanssızlığını kırmak, Fenerbahçe ise sarı-kırmızılıları yenerek şampiyonluk yarışında kalmak istiyor.

Peki sizce bu dev maç nasıl sonuçlanacak?

