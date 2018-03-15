Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak maç öncesinde ise heyecan dorukta! Galatasaray 1999 yılından beri kazanamadığı Kadıköy deplasmanındaki şanssızlığını kırmak, Fenerbahçe ise sarı-kırmızılıları yenerek şampiyonluk yarışında kalmak istiyor.
Peki sizce bu dev maç nasıl sonuçlanacak?
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:48
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Daha iyi olmalıyız
Toplam 9
Yorum
karakartal kardeş oda ya vardarlısıdır yada isveçlidir adam olun az tebrik edin istiklal marşını çaldırdık bayrak dalgalandırdık şerefli insanlar olun
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu KASITLI FAKTÖRLERIN (!) devreye girmedigi bir macta,, Gs "bu günkü Fener'i" sahasinda yenecek gücte !
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 3
Yorum
Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?. ilk dakikalardan sarı gösterse oyuncuların çoğu maçı tamamlayamaz kırmızı görürler. ancak es geçer. ya da gösterir pfdk görmezden gelir
Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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