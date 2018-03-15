Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter? – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    'deki dev derbi nasıl biter?

    Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?

    'in 26. haftası zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak. ile liderlik koltuğunda oturan karşı karşıya gelecek. 'de oynanacak maç öncesinde ise heyecan dorukta! Galatasaray 1999 yılından beri kazanamadığı Kadıköy deplasmanındaki şanssızlığını kırmak, Fenerbahçe ise sarı-kırmızılıları yenerek şampiyonluk yarışında kalmak istiyor.

    Peki sizce bu dev maç nasıl sonuçlanacak?

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:48
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