Derbide ilk gole dikkat

Rekabette 24 yılı kapsayan son 49 lig maçında ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe ilk golü attığı 23 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray ise golsüz eşitliği bozduğu 11 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 49 lig maçının 6'sı gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların tamamında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Habere konu olan dönemde 3 karşılaşmada ilk golü atmasına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray rekabetinde yapılan son 49 lig mücadelesinin 6'sı ise golsüz sona erdi.



Fenerbahçe maç çeviremiyor

Sarı-lacivertli takım, bu sezon Süper Lig'de ilk golü yediği 8 maçta da galip gelemedi.

Fenerbahçe, ilk golü kalesinde gördüğü ikişer Teleset Mobilya Akhisarspor ve Trabzonspor maçının yanı sıra Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Kayserispor mücadelelerini kazanamadı.

İki Teleset Mobilya Akhisarspor maçının yanı sıra Medipol Başakşehir'e kaybeden sarı-lacivertliler, iki Trabzonspor mücadelesi, Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı.



Galatasaray 3 maçta dönüşe imza attı

Sarı-kırmızılı takım ise bu sezon Süper Lig'de ilk golü yediği 8 maçın 3'ünü kazanırken, 5'inde mağlup oldu.

Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Bursaspor ve Atiker Konyaspor mücadelelerini 2-1'lik skorlarla kazandı, Göztepe karşılaşmasını 3-1 önde tamamladı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ilk golü gördüğü Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarını ise kaybetti.